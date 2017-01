'FBI-baas James Comey mag van Trump blijven'

James Comey, de directeur van de FBI, mag van Donald Trump waarschijnlijk op zijn plek blijven zitten. Dit schrijft The New York Times vandaag. De FBI doet nog altijd onderzoek naar mogelijke banden tussen Trump en de Russische overheid, die in een onlangs verschenen rapport beschreven staan.

Comey kreeg in het verleden behoorlijk wat kritiek, onder meer van de Democraten. Vlak voor de presidentsverkiezingen in november kondigde hij aan dat de FBI nieuw gevonden e-mails van Hillary Clinton zou bekijken. De e-mails werden gevonden op een privéserver die Clinton gebruikte in haar tijd als minister. De FBI wilde kijken of het onderzoek naar haar e-mailgedrag heropend moest worden. Op 6 november bleek dat ze niets strafbaars bevatten.

Volgens de Democraten probeerde de FBI met het onderzoek echter de verkiezingen te beïnvloeden. ,,Het ministerie praat normaal niet over lopende onderzoeken. Sterker nog, alleen in uitzonderlijke gevallen wordt überhaupt erkend of een onderzoek bestaat'', aldus voormalig minister van Justitie Eric Holder.

Trump en Comey

Trump had tijdens zijn campagne geen goed woord over voor de FBI en het ministerie van Justitie, omdat ze geen aanklacht indienden tegen Clinton voor het gebruik van haar privéserver. Toen Trump verkozen werd tot president, zei hij dat hij nog niet wist of Comey mocht blijven. De FBI-baas heeft volgens The New York Times tegen zijn topmensen gezegd dat ze Trump moesten vragen of hij kon blijven.