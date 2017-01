Feestje voor Basi (37), de oudste in gevangenschap levende panda

Aardbeving treft Midden-Italië

12:07 Het midden van Italië is vanochtend opgeschrikt door een aardbeving met kracht van 5,4. Dat meldt het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum. De beving was in Rome en in de regio's die de afgelopen jaren door een serie dodelijke aardbevingen waren getroffen, te voelen.