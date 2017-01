Files voor terugkerende wintersporters door sneeuwstorm

Er is ook veel oponthoud op de Duitse snelweg A3 van Keulen richting Kirchdorf/Koblenz. De weg is enorm glad na een stevige sneeuwstorm.



Verder is de grenstunnel bij Füssen een belangrijk knelpunt. Daar worden slechts groepjes auto's tegelijk doorgelaten. Maar ook elders in Tirol loopt het verkeer vast, met soms uren file tot gevolg. De vertraging op de A14 bij Bludenz is in oostelijke richting bijvoorbeeld bijna twee uur.