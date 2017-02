Filipijnse kinderen vanaf 9 jaar in de gevangenis: 'Verkeerd in alle opzichten'

Het wetsvoorstel is ,,verkeerd in alle opzichten", waarschuwt het hoofd van Unicef in de Filipijnen, Lotta Sylwander, in een interview met The Guardian. ,,Als kinderen hun tienerjaren achter de tralies doorbrengen, worden ze waarschijnlijk beschadigd voor het leven.’’



Vorig jaar werd Rodrigo Duterte met een grote meerderheid verkozen tot president van de Filipijnen. Hij startte een bloederige strijd tegen misdaad, in het bijzonder de drugshandel, waar minderjarigen vaak als koeriers worden ingezet. Duterte stelde eerder al voor om de strafbare leeftijd te verlagen van 15 naar 12 jaar, maar voor zijn medestanders was dat niet genoeg. Zij wilden een verlaging naar 9 jaar, in combinatie met het herinvoeren van de doodstraf. Tegenstanders zeggen dat, als beide worden ingevoerd, het theoretisch zou kunnen gebeuren dat kinderen tot de doodstraf veroordeeld worden.