Filipijnse politie staakt tijdelijk omstreden oorlog tegen drugs

,,Pas op alle schurken binnen de politie! We voeren niet langer een oorlog tegen drugs. We voeren nu oorlog tegen schavuiten'', aldus dela Rosa. Zijn uitspraak volgde nadat hij bekend had gemaakt dat antidrugseenheden worden ontbonden na de moord op een Zuid-Koreaanse zakenman in het hoofdkwartier van politie. Politiemensen zullen onder meer geen huiszoekingen meer verrichten of arrestatiebevelen uitoefenen.



De politiechef hoopt overigens dat de intensieve strijd tegen drugs over een maand weer kan worden hervat, liet hij weten.



De aankondiging is een reactie op het bekennen van de Filipijnse president Rodrigo Duterte dat de politie in zijn land 'corrupt tot op het bot' is. In de strijd tegen drugs onder aanvoering van de president zouden sinds diens aantreden afgelopen zomer al zo'n 6000 vermeende drugscriminelen zijn gedood. Bij een groot deel daarvan was de politie betrokken.



De president beloofde vorig jaar al tijdens zijn verkiezingscampagne een agressieve en compromisloze strijd aan te voeren tegen drugscriminaliteit. Onder meer de Verenigde Naties en de Verenigde Staten keerden zich tegen hem. Maar Duterte reageerde met hoon tegen onder andere de Amerikaanse president Obama. Zo noemde hij hem een 'hoerenzoon' en vroeg hij het land om te stoppen de Filipijnen te behandelen als 'een hond aan de lijn'.