Fillon raakt op één dag woordvoerder en campagneleider kwijt

Campagneleider Patrick Stefanini gaf vrijdag in een open brief, die de Franse krant Le Journal du Dimanche publiceerde, twee redenen voor zijn opstappen. Hij ziet zichzelf niet langer als de geschikte persoon om Fillons campagne te leiden, nadat die het advies van zijn campagneleider om zijn kandidatuur in te trekken had genegeerd. Daarnaast schreef Stefanini in zijn brief dat een overwinning voor Fillon allerminst zeker is. Eerder op vrijdag stapte zijn woordvoerder Thierry Solère op.