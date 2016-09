Flikken-acteur maakte naaktfoto van meisje in zijn huis

Uit de huiszoeking blijkt dat de foto van het kind bij de acteur thuis is gemaakt, zo meldt Het Laatste Nieuws. De achtergrond op het beeld komt overeen met de inrichting van de badkamer van Van Sande. Volgens de krant woont het gefotografeerde meisje in de buurt van de acteur.



Van Sande wil aan Het Laatste Nieuws niet ingaan op de zaak. ,,En dan? De politie is hier ook eens langs geweest. Ik geef écht geen commentaar, in het belang van het onderzoek.''



Volgens zijn nabije omgeving gebruikt de acteur drugs en is hij hiervoor in behandeling. Cocaïnegebruik zou 'zijn geest vertroebeld hebben'.



Brave foto's

In het weekblad Dag Allemaal bevestigt de vader van Van Sandes stiefdochter dat er belastend materiaal is aangetroffen bij de acteur. De man had contact met zijn ex nadat het nieuws van Van Sandes arrestatie bekend werd gemaakt. Volgens hem maakte zijn voormalige partner hem toen wijs dat er weinig aan de hand was. ,,Volgens haar waren de foto's die ze bij hen gevonden hebben heel braaf.''



De vrouw van Van Sande - met wie hij amper een maand voor zijn arrestatie in het huwelijksbootje stapte - blijft hem steunen. De jeugdrechtbank in Antwerpen haalde wel haar dochtertje bij haar en Van Sande weg.



Van Sande vertolkte in de Vlaamse politieserie Flikken de rol van Marc Verhulst. Hij speelde ook in de Vlaamse politieserie Zone Stad, die tot 2013 werd uitgezonden. In datzelfde jaar deed de acteur mee aan de kennisquiz De Slimste Mens.