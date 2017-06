Fors meer Britten worden Duitsers wegens brexit

Zakenman laat melkkoeien naar Qatar vliegen

11:15 Een zakenman uit Qatar laat 4000 koeien overvliegen naar zijn vaderland om het melktekort te bestrijden dat is ontstaan doordat Arabische landen zich hebben afgekeerd van de Golfstaat. Er zijn zestig vluchten van Qatar Airway nodig om de in Australië en de VS aangekochte kudde naar Qatar te vliegen, meldde de Britse krant The Independent vandaag.