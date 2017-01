Foto's gehandicapte Liesbeth (15) gebruikt bij 'zwendelcampagne' stichting

In het bericht vraagt de 'Karima Stichting Hassanaats' aandacht voor de twaalfjarige Oumaima, die in de Marokkaanse stad Tanger op een school voor kinderen met een beperking zou zitten en een nieuwe rolstoel nodig heeft, omdat de wielen van de huidige rolstoel kapot zijn. De stichting vraagt facebookgebruikers geld te storten op een Nederlandse bankrekening. Het streefbedrag is 3000 euro.

Wrang

Het meisje in de rolstoel op de foto is echter niet Oumaima, maar de nu vijftienjarige Liesbeth Thijsman uit het Belgische Ronse. De foto is elf jaar geleden genomen. Met haar rolstoel is niets mis. Haar moeder Chantal Thijsman (58) vond het wrang dat de foto van haar dochter werd gebruikt. ,,Een hulpverpleger die Liesbeth vroeger bijstond, stuurde het bericht naar mij door. Ik kon het eerst niet geloven, maar ik opende het en zag inderdaad Liesbeth, die ze hadden veranderd van naam. Het was heel raar."



Wat Chantal het meest dwars zit, is dat Liesbeth zichzelf niet kan verdedigen. ,,Liesbeth mag dan wel al vijftien jaar oud zijn, maar ze heeft een vorm van autisme, is doof en blind geboren en is motorisch zwaar beperkt." Haar moeder is daarom meteen naar de plaatselijke politie gestapt. Ze stuurde ook een facebookbericht naar de Karima Stichting Hassanaats en deelde haar kant van het verhaal op Facebook. Lezers deelden haar verhaal en zeiden dat ze 'hoopten dat de mensen die hierachter zitten hard aangepakt worden'.



