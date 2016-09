Fotograaf legt dromen zwervers vast, zo willen ze zijn

Het valt Manolache, een fotograaf met Roemeense wortels, onmiddellijk op als hij voor zijn studie naar San Francisco verkast. Dat er in deze welvarende kosmopolitische stad in Californië zo ontzettend veel daklozen zijn. Volgens recente schattingen zo'n 7.500.



De meeste inwoners struinen de zwervers zo voorbij, maar Manolache houdt stil, maakt een praatje en vraagt zich steeds meer af: hoe had het leven van al deze mensen eruit gezien als alles van een leien dakje was gegaan? Zo komt hij op het idee voor een fotoserie die hij naar het beroemde boek van Mark Twain De Prins en De Bedelaar noemt.



Dromen koesteren

De berooide Amerikanen die Manolache in zijn studio vraagt te poseren, blijken allerlei dromen te koesteren. Om nog eens kok te worden. Of wetenschapper. Of beauty queen. Maar soms hunkeren ze vooral naar hun 'oude zelf'. Dat ze nog eens gezien worden als die gewaardeerde militair die ze ooit eens waren. Of die man met dat fijne gevoel voor humor.



De fotograaf probeert zo veel mogelijk voor zijn 'modellen' te regelen - eten, kleding, geld - maar is ondertussen zelf ook op zoek naar financiering. Voor het boek dat hij ooit nog eens van de foto's hoopt te maken. Eentje die de vooroordelen over 'luie' of 'geestelijk gestoorde' sloebers ontkracht. ,,Ik hoop dat mensen door deze foto's anders naar daklozen kijken.''