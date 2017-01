Fox laat kijkers Super Bowl meekijken vanuit perspectief spelers

Technologiegigant Intel zit achter het systeem, dat door middel van 360 gradencamera's een driedimensionaal beeld genereren. De camera's cirkelen boven en om het veld, de spelers hebben dus geen camera's op hun lichaam. Door alle beelden te combineren, is het mogelijk om de wedstrijd vanuit het perspectief van elke speler te zien. Fox geeft aan met het nieuwe systeem een nieuwe diepgang te willen bieden voor de toeschouwer. In het veld ziet alles er immers anders uit. Zo wordt het duidelijker welke keuzes een speler kan maken en of zijn zicht bijvoorbeeld was geblokkeerd. De Super Bowl, het belangrijkste jaarlijkse toernooi in American Football, begint op 5 februari.

Eredivisie

Fox Sports Nederland laat weten dat er ook op voetbalgebied veel gebeurt met virtual reality. ,,Op de achtergrond zijn we al geruime tijd bezig met experimenten", aldus persvoorlichter Maarten van Rooijen. ,,Het is een internationale trend. Zo zijn er in de Bundesliga al proeven gedaan met virtual reality-brillen. Wij verwachten dat dit in de toekomst ook in het Nederlands voetbal gebruikt zal worden." Wanneer deze nieuwe manieren van verslaggeving hun weg naar de Eredivisie vinden, is nog niet bekend.