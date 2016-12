Française die na leven vol terreur haar man doodschoot vrijgelaten

De zaak-Sauvage deed in Frankrijk veel stof opwaaien. De vrouw schoot haar man op 10 september 2012, in de middag, in het dorpje Le Selle sur le Bied, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van Parijs dood. Een huwelijk dat ze omschreef als 'een 47 jaar durende hel vol misbruik en mishandeling' vormde de aanleiding voor haar daad.



Lichtje aanging

,,Het was alsof er ineens een lichtje aanging in mijn hoofd'', vertelde Jacqueline Sauvage aan de rechter. ,,Ik heb het jachtgeweer gepakt, heb het geladen en ben op hem afgelopen.'' Ze doodde haar man met drie schoten in de rug. Toen ze zag wat ze had gedaan, raakte ze in paniek en belde het alarmnummer. ,,Kom snel, ik heb mijn man vermoord!''



Een zoon van het echtpaar pleegde ongeveer gelijktijdig zelfmoord. Zelden kreeg een veroordeelde zoveel steun vanuit de maatschappij. Tijdens haar proces groeide ze uit tot symbool van alle slachtoffers van huiselijk geweld. Het hielp haar niet direct: ze werd veroordeeld tot tien jaar celstraf.



Steunbetuigingen

Na massale steunbetuigingen, van vrouwenorganisaties, politici, 380.000 burgers die een petitie ondertekenden, besloot Hollande begin dit jaar dat ze onder voorwaarden vrij moest komen. Het Franse hof voor strafrechtstoepassing vond haar vrijlating echter niet verantwoord en stak er een stokje voor, nadat uit psychologisch onderzoek een negatief advies was gerold.



Hollande heeft nu besloten Sauvage een volledig pardon te verlenen. Van die bevoegdheid had hij nog maar een keer eerder gebruikgemaakt.