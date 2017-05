Frankrijk kiest hoe dan ook voor vernieuwing

Of de hack-operatie, het verrassende sluitstuk van een toch al tumultueuze campagne, nog enige invloed zal hebben, weet niemand. Macrons team spreekt van een 'duidelijke poging om hun campagne te ondermijnen'. Bewijzen ontbreken maar Russen zouden met steun van goedgezinde Amerikanen achter het tumult zitten.



Vrijdagavond, kort voor het sluiten van de campagne, plaatsten hackers binnen drie uur 47.000 tweets met de hashtag #MacronLeaks. Met in totaal 9 gigabyte aan foto’s, e-mails en documenten. Macrons campagneteam bevestigde dat sommige documenten echt waren, maar dat er ook vervalst materiaal in omloop was gebracht. De publicatie ervan werd meteen verboden maar op sociale media is de verspreiding moeilijker te beteugelen. Hoewel de meeste kiezers de inhoud niet hebben gezien zal de hackoperatie mogelijk in veel huiskamers toch zijn besproken. Met de slotsom: waar rook is, is vuur.