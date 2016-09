Frankrijk wil einde maken aan pijnlijke bureaucratie na aanslagen

Verdachte bommenlegger New York aangehouden

1:50 De Amerikaanse politie heeft vandaag de man aangehouden die wordt verdacht van het leggen van de bommen in New York en New Jersey. Enkele kwamen tot ontploffing. De arrestant is de 28-jarige Ahmad Khan Rahami, die is geboren in Afghanistan. Hij woont in Elizabeth (New Jersey) en werd in het naburige Linden in de boeien geslagen na een vuurgevecht.