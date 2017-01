Frans leger bezorgd over diefstal truck

Enorme explosie in Londense flat

23 januari De Londense wijk Hornchurch, in het oosten van de stad, is maandagavond opgeschrikt door een enorme explosie in een woonblok van drie verdiepingen. De brokstukken vlogen tot in nabijgelegen straten. Na de klap ontstond brand, die met groot materieel werd bestreden. Zeker vijf mensen raakten volgens de BBC gewond, van wie er drie zijn opgenomen in een ziekenhuis.