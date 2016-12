Frans-Zwitserse hulpverleenster ontvoerd in Mali

Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de ontvoering en wat de motieven zijn. Mali is het afgelopen jaar geteisterd door aanvallen van islamitische groeperingen zoals al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM). Vooral in het noorden van Mali, waar ook de stad Gao ligt, slaan ze toe.



Een lokaal radiostation in Gao meldde dat het gaat om een medewerkster van Aide Gao, een kleine non-profitorganisatie die ondervoede kinderen helpt. De vrouw is meegenomen door een groep mannen in een jeep.



'Ze is ontvoerd door gewapende mannen en we hebben direct de achtervolging ingezet om de ontvoerders terug te vinden', aldus een bron bij de veiligheidsdiensten tegen het Franse persagentschap AFP. 'Wij zijn bezig de informatie te controleren', klonk het bij een Franse diplomatieke bron in Parijs. Ook het Zwitserse Federaal Departement van Buitenlandse Zaken is met de zaak bezig, maar kon nog niet bevestigen dat de vrouw de Frans-Zwitserse nationaliteit heeft.



VN-veiligheidstroepen

Gao wordt beschouwd als één van de best beveiligde steden in Mali, door de grote aanwezigheid van VN-veiligheidstroepen. Ook Nederland heeft circa vierhonderd militairen in Mali gestationeerd. Desondanks werd de stad vorige maand bestookt door een bomaanval van militanten die het op het vliegveld hadden gemunt.



De regering van Mali tekende afgelopen jaar een vredesverklaring met religieuze gewapende groeperingen, maar islamitische militanten loyaal aan zowel al-Qaida als Islamitische Staat (IS) vochten door. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor vele aanslagen op westerse doelen in de afgelopen maanden.