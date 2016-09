Franse cipier 'bijna onthoofd' door radicale gevangene

De aanslag vond plaats in een gevangenisvleugel in Osny die is voorbehouden aan deradicaliseringskandidaten. Volgens bronnen binnen de gevangenis werd de aanslag door verschillende gedetineerden opgezet. Vermoedelijk was het de bedoeling een 'executie' uit te voeren zoals gebruikelijk is bij Islamitische Staat (IS).



Terreuronderzoek

Bilal T. zou volgens een gevangenismedewerker een celdeur met bloed van zijn slachtoffer hebben besmeurd en 'zijn handen gespreid hebben om te bidden'. In een andere cel van deze speciale vleugel werd een mobiele telefoon aangetroffen.



T. werd al bij zijn aanhouding gekenmerkt als een 'gevaarlijk individu'. De man werd maanden geleden in Turkije gearresteerd. Hij was op weg naar Syrië. De situatie in de speciale vleugel in Osny zou overigens veranderd zijn sinds de komst van twee andere gevaarlijke gedetineerden. Onderzoekers vermoeden dat er een verband is tussen Bilal T. en Larossi Abballa, de man die in juni een agenten-echtpaar vermoordde in Magnanville. Abballa had in een video ertoe opgeroepen naast agenten ook cipiers te executeren.