Franse minister Binnenlandse Zaken: Geen boerkiniverbod

,,De regering weigert, zoals de premier heeft gezegd, om wetten te maken over dit onderwerp, omdat een wet ongegrond en onnuttig zou zijn en de tegenstellingen onomkeerbare spanningen versterkt", zo zei Cazeneuve.



Hij vervolgde:,,Daarentegen moeten moslims zich samen met ons blijven inspannen voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, de onaantastbaarheid van de principes van de republiek en de tolerantie. Ik geloof meer in de kracht van die dialoog dan in de gevaarlijke strategie van verdelen en heersen, die er uiteindelijk voor zorgt dat Frankrijk van de republiek wordt gescheiden."



Streep

De Franse Raad van State zette vrijdag voorlopig een streep door het boerkiniverbod dat de burgemeester van het Zuid-Franse badplaatsje Villeneuve-Loubet had afgekondigd. Volgens de hoogste Franse bestuursrechter druist het verbod op het allesbedekkende badpak voor moslima's in tegen de burgerlijke vrijheden.



Het boerkiniverbod is een heet hangijzer en het gesprek van de dag in Frankrijk. Oud-president Nicolas Sarkozy, die volgend jaar opnieuw het Élysée wil betrekken, bepleit een landelijk verbod. Hij volgt daarmee Marine Le Pen van het rechts-populistische Front National.