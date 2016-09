Franse oud-minister hint op 'dood Chirac' op Twitter

Kort daarop stuwde de Franse journalist Karim Hacène de geruchten verder op door aan te kondigen dat er 'een triest bericht' kon worden verwacht. Daarover zou meer bekend worden gemaakt zodra president François Hollande in Frankrijk zou terugkeren van de bijeenkomst bij de VN in New York.



Met name op social media circuleerde het nieuws als een lopend vuurtje. De inmiddels 83-jarige Chirac, die tussen 1995 en 2007 president van Frankrijk was, ligt momenteel met een longontsteking in een kliniek in Parijs.



Familie reageert

De familie van Chirac kwam vervolgens met een reactie: schoonzoon Frédéric Salat-Baroux heeft volgens Franse media laten weten dat Chirac nog altijd in het ziekenhuis ligt. Hij verzoekt iedereen om de 'rust te respecteren'