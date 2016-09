Franse premier: dagelijks worden aanslagen verijdeld

Een eerste verdachte uit een groepje vrouwen die een aanslag in Parijs zou hebben willen plegen, is vandaag aangeklaagd wegens wat justitie betitelt als: betrokkenheid bij een crimineel terroristisch project en een poging tot moord gepleegd in een misdadigersbende.



Het gaat om de 29-jarige Ornella G. die afgelopen dinsdag in het zuiden van het land werd aangehouden. Haar vingerafdrukken zijn gevonden op een auto die op dezelfde dag met gasflessen in het centrum van Parijs was geparkeerd. Drie andere vrouwen zitten sinds donderdag vast in deze zaak.