Franse president Macron wil verlenging noodtoestand

De noodtoestand werd in 2015 ingesteld na de aanslagen in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen. Het parlement moet nog instemmen met de verlenging.

De noodtoestand, die halverwege juli zou aflopen, geeft de autoriteiten extra bevoegdheden in de strijd tegen terrorisme, zoals huiszoekingen en huisarrest zonder dat een gerechtelijk bevel nodig is. De nieuwe verlenging komt na de terroristische aanslag in Manchester waardoor 22 mensen werden gedood.