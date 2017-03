Franse presidentskandidaat Fillon aangeklaagd om 'nepbaan' vrouw

Het is voor het eerst in de Franse geschiedenis dat er een aanklacht loopt tegen de presidentskandidaat van een grote partij tijdens de verkiezingen. Begin maart heeft de Franse politie al een huiszoeking gedaan bij de politicus.



Fillon beloofde eerder al dat hij zich zou terugtrekken als kandidaat als hij aangeklaagd zou worden. Vorige week nam hij die woorden echter terug, en liet hij weten 'helemaal tot het einde te gaan' in zijn campagne, ook als hij in staat van beschuldiging gesteld zou worden.



Penelope moet op 28 maart opnieuw bij de onderzoekers verschijnen. Na die ondervraging moet duidelijk worden of ook zij in staat van beschuldiging gesteld wordt.