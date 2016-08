Franse restauranteigenaar weigert moslima's

Jean-Baptiste, de eigenaar van restaurant le Cénacle, maakte vanmiddag vervelende opmerkingen richting twee moslima's die zijn restaurant bezochten. Daarop filmden de twee vrouwen het vervolg.



Op de beelden is te zien hoe de dames de restauranthouder antwoorden dat ze liever niet bediend wilden worden door 'een racist'. ,,Omdat we bommen hebben geplaatst?", vraagt een van hen. De man antwoordt daarop: ,,Terroristen zijn moslim en alle moslims zijn terroristen." Om die reden weigert hij de dames te bedienen. ,,Mensen zoals jullie wil ik niet in mijn restaurant hebben", besluit hij voordat hij ze wegstuurt.



Aangifte

De vrouwen zijn vertrokken en hebben aangifte gedaan bij de politie. De restauranteigenaar moest zich vervolgens verantwoorden. ,,Ik liet me gaan en ik bied mijn excuses aan", zo verontschuldigde hij zich later. ,,Een vriend van me is gestorven in de Bataclan en ik heb alles door elkaar gehaald. Dat wat ik zei, denk ik absoluut niet: mijn woorden zijn mijn gedachten te boven gegaan."



Het plaatselijke parket is een onderzoek gestart wegens rassendiscriminatie. Het Comité tegen rassendiscriminatie in Frankrijk heeft de twee vrouwen psychische en juridische hulp aangeboden. Diverse moslims uit de buurt zijn inmiddels verhaal gaan halen bij de restauranteigenaar.