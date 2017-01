Franse werknemer krijgt recht offline te gaan

Na het werk kunnen Franse werknemers hun computer, tablet en smartphone uitzetten om ook echt vrij te hebben. ,,De traditionele werkplek bestaat niet meer. Werknemers zijn buiten kantooruren steeds langer online. Daardoor komt hun privéleven onder druk te staan'', aldus minister van Arbeid, Myriam El Khomri.



Ruim een derde van de Fransen is bijna dagelijks ook 's avonds nog online aan het werk. Bij mensen met een eigen bedrijf is dat bijna twee derde. ,,We moeten ons aanpassen aan die realiteit en we moeten werknemers, en ook hun gezondheid, beschermen.''



El Khomri besloot tot wettelijke maatregelen. Die zijn vanaf vandaag, de eerste werkdag van het nieuwe jaar, van kracht. Fransen mogen buiten de officiële werkuren hun e-mails, sms'jes en andere elektronische mededelingen volledig negeren. Per bedrijf moet besloten worden hoe dat wordt geregeld. Als werkgever en personeel het niet eens worden, is het bedrijf verplicht richtlijnen op te stellen waarin het 'recht om offline' te zijn, is vastgelegd.

Vakbonden

Vakbonden vinden de wet niet ver genoeg gaan. Een ondernemer die in gebreke blijft, wordt niet gestraft. Maar werknemers met stress of een burn-out kunnen wel met het wetsartikel naar de rechter stappen en hun baas verantwoordelijk stellen. ,,We hadden liever gehad dat er sancties zouden zijn of middelen om bedrijven te dwingen de wet na te leven", aldus vakfederatie CFDT.



De discussie over het vinden van een goed evenwicht tussen werk en privéleven speelt in veel westerse economieën. In enkele landen proberen bedrijven zelf om maatregelen te nemen. De Duitse autofabrikanten Volkswagen en Daimler-Benz hebben geregeld dat werknemers in hun vrije dagen geen werkmails meer ontvangen. De Franse bank BNP Paribas blokkeert mailaccounts na werkuren. ,,Frankrijk is het eerste land dat het nu per wet regelt. Het is een wereldprimeur", aldus advocaat Patrick Thiébart.