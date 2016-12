Franse werknemer mag smartphone uitzetten

Fort Keulen tot tanden gewapend tijdens jaarwisseling

6:39 Na de massale aanrandingen tijdens de vorige jaarwisseling is het plein rond de Dom in Keulen vanavond een vesting. Vanaf vijf uur in de middag is de hele ruimte rond de Dom afgesloten met hekken. Meer dan 1.800 agenten zijn in dienst om de openbare orde te garanderen. ,,Dit wordt de rustigste oudejaarsnacht ooit."