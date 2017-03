Fransen willen 'Muur van Trump' bouwen

De Franse regering wil niet dat Franse bedrijven meebouwen aan de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. De Amerikaanse president Trump hoopt met de muur illegale immigranten tegen te houden. ,,Er zijn markten waar je je beter niet op kunt begeven'', aldus de Franse president Hollande. ,,Bedrijven hebben ook verantwoordelijkheden'', zei minister van Buitenlandse Zaken Ayrault. Ze reageerden op de aankondiging van een van 's werelds grootste bouwconcerns, het Frans-Zwitserse LafargeHolcim. Topman Eric Olsen zei bereid te zijn mee te werken aan de muur van 3.000 kilometer. Met de bouw zijn vele miljarden dollars gemoeid. ,,We zijn het grootste cementbedrijf in de VS. We zijn hier voor onze klanten. We zijn geen politieke organisatie, we hebben geen politiek oordeel'', aldus de Frans-Amerikaanse Olsen.

Verontwaardiging



Maar die uitlatingen zorgden voor verontwaardiging in Frankrijk. ,,Wij zijn het niet eens met het beleid van Trump. Lafarge moet goed nadenken en zijn conclusies trekken'', aldus minister Ayrault.



LafargeHolcim kwam onlangs in opspraak kwam wegens zijn werkzaamheden in Syrië. Vorige week erkende de multinational dat het in 2013 en 2014 in Syrië terreurgroepen heeft betaald om ter plekke door te kunnen gaan met de fabricage van cement.



LafargeHolcim heeft een fabriek in noordoost-Syrië, tussen Raqqa en Aleppo. ,,Onze lokale vestiging heeft geld betaald aan derden, om met gewapende groepen te zorgen dat de werkzaamheden door konden gaan en leveranciers en personeel het terrein op konden. Dat is onacceptabel'', aldus het bedrijf. ,,We konden niet vaststellen bij wie het geld uiteindelijk terecht is gekomen.''