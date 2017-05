Gare du Nord in Parijs afgesloten, politie massaal aanwezig

Volgens getuigen werd rond 23 uur maandagavond begonnen met de evacuatie. Veel reizigers melden op Twitter dat ze zijn gestrand in de treinen voor aankomst in het station. De oorzaak van de evacuatie is nog niet bekend gemaakt. Gare du Nord is het Parijse station waar alle treinen uit Nederland en België aankomen. Of er ook Nederlanders in de gestrande treinen zitten, is nog onduidelijk.



Op Twitter meldt de Parijse politie dat er 'verificaties' aan de gang zijn. Metro's stoppen op dit moment niet in Gare du Nord. De toegang is ook afgesloten.



De Franse veiligheidsdiensten zijn sinds gisteren op zoek naar twee Belgische Syriëgangers die in Frankrijk een aanslag willen plegen. Mogelijk heeft de zoekactie in Gare du Nord hier iets mee te maken.