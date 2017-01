Gast skihotel Italië overleeft lawine maar verliest mogelijk familie

Giampiero Parete, een 38-jarige kok, was volgens Corriere della Sera op vakantie met zijn vrouw Adriana en zijn twee kinderen Gianfilippo (8) en Ludovica (6) in de Abruzzen. Ze bevonden zich ten tijde van de lawine in de lobby van hotel Rigopiano, omdat de familie klaar was voor vertrek. Parete wist zelf per toeval te ontsnappen. ,,Ik heb het overleefd omdat ik naar de auto ging om iets op te halen", zegt hij.



Hij wist de hevige sneeuwval samen met de conciërge te overleven door zich te verschuilen in zijn auto. Parete sloeg alarm via een sms. Hij zegt dat hij niets kon horen en alleen maar een muur van sneeuw zag. De kok heeft nog uren moeten wachten voordat de reddingswerkers aankwamen. Hij werd uiteindelijk gevonden door team van tien alpinisten van de Guardia di Finanza en werd naar het ziekenhuis gebracht. Parete vertoont tekenen van onderkoeling, maar is buiten levensgevaar.



Aardbevingen

Midden-Italië werd gisteren binnen een uur opgeschrikt door meerdere aardbevingen met een kracht van boven de 5 op de schaal van Richter die onder meer de lawine veroorzaakten. In het ondergesneeuwde pand verbleven twintig gasten en zeven medewerkers. Het zijn vooral Italianen en twee gasten uit Duitsland en Zwitserland.



In het dorp Castel Castagna in de oostelijke provincie Teramo viel één dode. Het lichaam van het slachtoffer is gevonden onder het puin van een ingestort gebouw.