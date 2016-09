Gebruik mosterdgas bij aanval IS op troepen VS onderzocht

IS zou een projectiel met mosterdgas hebben afgevuurd, die landde in de basis, aldus de bronnen aan CNN. Een eerste test wees volgens CNN uit dat de granaat mosterdgas bevatte. Een contra-expertise viel echter negatief uit. De stof wordt nu naar een laboratorium gestuurd voor verder onderzoek.



De beschoten basis is een van de steunpunten voor de aanval op Mosul waarvoor het Iraakse leger en zijn bondgenoten voorbereidingen treffen. De grootste stad van Noord-Irak is al ruim twee jaar in handen van IS. De extremistische beweging is de laatste maanden echter zowel in Syrië als in Irak in de verdediging gedrongen.



Ontsmettingsdouches

De soldaten die betrokken waren bij het incident hebben uit voorzorg ontsmettingsdouches genomen, maar niemand vertoont sporen van blootstelling aan het gas.



Volgens een legerfunctionaris is de aanval op de basis jammerlijk mislukt. 'Er zijn absoluut geen slachtoffers. Het heeft op geen enkele manier gevolgen gehad voor de missie.' In het complex zijn honderden Amerikaanse militairen aanwezig.



De Verenigde Staten hebben herhaaldelijk luchtaanvallen uitgevoerd om de voorraden met chemische wapens van de terreurorganisatie te vernietigen. Experts waarschuwden eerder al dat Islamitische Staat mogelijk dergelijke wapens zal gebruiken tijdens het offensief richting Mosul.