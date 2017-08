Gedragscode voor Zuid-Chinese Zee komt er

Volgens Wang is er ,,echt concrete vooruitgang'' geboekt tussen de tien leden van Asean, de vereniging van landen in het zuidoosten van Azië, en China om de geschillen over de drukbevaren zee uit de wereld te helpen. Alle partijen moeten dit gunstige moment koesteren.



Asean en China hebben overeenstemming bereikt over een raamwerk voor het opstellen van de regels. Wang zei dat de houding van de naties met aanspraken op het gebied, dat van groot geopolitiek belang is, heel anders is dan in voorgaande jaren, een stuk relaxter en bevorderlijk voor stabiliteit.