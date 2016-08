'Geen Arabische Lente in Zimbabwe'

IS-leider al-Baghdadi zat vast in gevangenis Abu Ghraib

26 augustus Tijdens de Amerikaanse bezetting van Irak in 2004 zat de huidige leider van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) vast in de omstreden Abu Ghraib-gevangenis. Dat heeft het Amerikaanse leger bevestigd tegenover The Intercept, een mediakanaal voor onderzoeksjournalistiek. Dat al-Baghdadi in Abu Ghraib zat, werpt volgens het medium nieuw licht op de rol die Amerikaanse detentiecentra speelden in de opkomst van IS.