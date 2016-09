Geen Nederlanders op gezonken boot Antalya

Het schip was op weg terug naar de haven. Op drie kilometer uit de kust ging het mis. Reddingwerkers waren snel ter plekke. Volgens een van de overlevenden sloeg het schip plotseling om, waarna de opvarenden in zee terecht kwamen.



Ruim dertig passagiers raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk welke nationaliteit de opvarenden hebben. Wel duidelijk is dat er geen Nederlanders op de boot zaten. Dat liet een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag vanavond weten.



Voor het Turkse toerisme is het ongeluk een nieuwe tegenvaller. Door de aanslagen en de mislukte staatsgreep is het aantal toeristen in Turkije sterk gedaald.