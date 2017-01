Geen teken van leven meer uit Italiaans hotel na lawine

,,Er is nog altijd hoop. Er is geen teken van leven meer, maar het blijft mogelijk dat we door een muur heen breken en plots weer contact maken. Zo is het ook gegaan met de andere overlevenden'', zegt Luca Cari, woordvoerder van brandweer. ,,Het gebouw is aan de zijkanten en aan de voorkant vernield, maar niet aan de achterzijde. We hebben er dus vertrouwen in dat er daar nog delen intact zijn. Maar die plaatsen bereiken is wel een probleem.''