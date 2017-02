Geen verband tussen immigratie en stijgende criminaliteit in de VS

Een zeer omvangrijk onderzoek naar de misdaad in tweehonderd Amerikaanse steden heeft aangetoond dat er geen verband is tussen immigratie en een stijging van de criminaliteit. Onderzoekers kwamen er zelfs achter dat bepaalde misdrijven juist minder vaak werden gepleegd in gebieden waar veel immigranten wonen.

Een onderzoeksteam van de universiteit van Buffalo in New York onderzocht dossiers en politie-rapporten van tweehonderd Amerikaanse steden in de periode tussen 1970 en 2010. Zij vonden naar eigen zeggen 'sterk en stabiel' bewijs dat immigratie niet te linken is aan stijgende misdaadcijfers.

,,De resultaten zijn heel duidelijk', aldus professor Robert Adelman in de krant The Independent. ,,De resultaten laten zien dat immigratie niet zorgt voor een toename van de misdaad. Sterker, overvallen, inbraken, diefstallen en moord komen minder vaak voor in gebieden met een hogere immigratie.''

Volgens Adelman is het niet zo dat immigranten nooit betrokken zijn bij misdrijven. ,,Wat wij zeggen is dat gebieden die te maken krijgen met immigratie, geen significante stijging laten zien in het aantal misdaden. ''

Demoniseren

Onderzoeker Adelman reageerde in The Independent ook nog op president Donald Trump, die wekelijks een lijst wil publiceren van misdrijven gepleegd door illegalen. Adelman heeft daar kritiek op. ,,Het is belangrijk om ons beleid te baseren op feiten en bewijs en niet op ideologie en ongefundeerde beweringen die bepaalde bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten demoniseren.''