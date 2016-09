Gelekte e-mails Colin Powell: Trump is een schande voor VS

Powell benadrukt dat er bij de Republikeinse partij soms sprake is van racisme, zo blijkt uit de gelekte berichten. ,,Of, zoals ik bij de verkiezingen in 2012 al eens gezegd heb: er is een zekere mate van intolerantie in delen van de Republikeinse partij.''



Aan Fareed Zakaria, een belangrijke presentator bij nieuwszender CNN, beschrijft hij zijn weerzin om over Trump te praten in het openbaar. ,,Jullie spelen zijn spelletje mee, jullie geven hem zuurstof. Ik zal zelf mijn moment kiezen om me er ooit over uit te spreken, en reageer niet op de laatste incidenten.''



In andere e-mails hekelt hij de media-aandacht die Trump telkens krijgt. ,,Om hem steeds voor idioot uit te maken, dat moedigt hem alleen maar verder aan.''