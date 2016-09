Geliefde Braziliaanse soapster verdrinkt op de set

De actrice die met hem was gaan zwemmen, schreeuwde nog om hulp. Maar de plaatselijke bewoners kwamen aanvankelijk niet in actie omdat ze dachten dat een scène voor de serie werd opgenomen.



Domingos (54) speelde de hoofdrol in Velho Chico, de populairste soap van Brazilië. In de rol van een boer nam hij het vaak op tegen gewapende mannen. Geregeld werd daarbij geschoten en leek hij te verdrinken in de rivier. Het lichaam van de nu echt verdronken ster is inmiddels geborgen.