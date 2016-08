Genocide-verdachte eist terugkeer naar ons land

Vandaag dient voor de rechtbank in Den Haag de bijzondere zaak; zelden proberen vluchtelingen die eenmaal het land zijn uitgezet een terugkeer af te dwingen. Maar Jean de Dieu M. vindt dat hij geen andere keus heeft.



Hij woonde vier jaar in Nederland, maar verblijft op dit moment in een cel in Rwanda. De Nederlandse staat trok zijn verblijfsvergunning in toen er informatie opdook waarin stond dat hij zich mogelijk schuldig had gemaakt aan genocide, begin jaren 90.



M. ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden, maar Nederland wil vluchtelingen die verdacht worden van ernstige oorlogsmisdaden niet opvangen. En dus werd M. op 21 maart 2015 op het vliegtuig gezet naar Rwanda. Daar werd hij vrijwel direct na zijn landing opgepakt.



Uitleveren

Volgens zijn Nederlandse advocaat Göran Sluiter is dat in strijd met alle regels. ,,Iemand uitzetten mag, maar niet als je weet dat hij in zijn thuisland direct gearresteerd gaat worden. Dat heet uitleveren en daar zijn andere procedures voor.''



En dus wil M. dat hij zo snel mogelijk mag terugkeren naar Nederland. Ook eist hij een schadevergoeding van 400 euro voor elke dag dat hij in zijn thuisland onterecht heeft vastgezeten. Het zou dan gaan om meer dan 200.000 euro.