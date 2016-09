Geringe progressie Griekenland brengt steun in gevaar

Morgen buigen de ministers van Financiën uit de eurozone zich in Bratislava over de kwestie. De Grieken zouden maar twee van de vijftien beoogde maatregelen hebben uitgevoerd. De baas van het Europese noodsteunfonds ESM, de grootste geldschieter, Klaus Regling, trok daarover deze week al aan de bel.



Vooral in de bank- en energiesector moet nog veel gebeuren. Daarnaast willen eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem en zijn collega's opheldering van de Griekse minister Euklides Tsakalotos over het agentschap dat de verkoop van staatseigendommen, zoals havens en vliegvelden, in goede banen moet leiden. Dat loopt nog steeds niet en er is ruzie over de samenstelling van de raad van toezicht. Privatiseringen moeten in totaal 50 miljard euro in het laatje brengen.



Spanje

Ook staan de Europese begrotingen op de agenda in Bratislava. In oktober moeten de eurolanden hun ontwerpbegrotingen in Brussel indienen. De eurogroep zit in zijn maag met Spanje, dat met een langdurig demissionaire regering zit. In juli schrapte de EU een boete voor het land wegens het schenden van de Europese begrotingsregels onder voorwaarde dat er nu binnen twee jaar 'effectieve' maatregelen worden getroffen. Madrid kan door de politieke situatie nu echter moeilijk adequate stappen zetten.



Morgenmiddag en zaterdag zijn alle 28 EU-ministers van Financiën in Bratislava bijeen. Ze zullen onder meer over de belastingregimes en belastingontwijking in de EU praten. De Slowaakse minister Peter Kazimir biedt zijn EU-collega's vrijdagavond een receptie en galadiner aan. Slowakije heeft het zesmaandelijkse EU-voorzitterschap van Nederland overgenomen.