Geschokte reacties op 'laffe aanval' in Londen

Ook de Amerikaanse president Donald Trump werd geïnformeerd over de aanslagen. Via Twitter bood hij Londen en het Verenigd Koninkrijk de hulp aan van de Verenigde Staten. Ook pleitte hij opnieuw voor een inreisverbod voor inwoners van zes moslimlanden, als 'extra veiligheidsniveau'. Amerikaanse rechters hebben al verschillende keren een stokje gestoken voor zo'n inreisverbod.



Bert Koenders sprak op Twitter van 'hartverscheurende gebeurtenissen in Londen die vreselijke herinneringen uit het verleden doen herleven. Gedachten zijn bij de Britten. Mijn oprechte medeleven.' De demissionair minister van Buitenlandse Zaken is momenteel in de Verenigde Staten waar hij eerder op de dag een speech gaf op de universiteit Harvard.