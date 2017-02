Gesteggel over de pizza Hawaii: sluit jij je aan bij team-ananas?

Toen wij gisteren meldden dat de IJslandse president gekscherend had gezegd dat ananas op pizza verboden moet worden , brak de hel los op sociale media. Pizzaliefhebbers staan daar recht tegenover elkaar en worden verscheurd door de vraag of het fruit eigenlijk wel op een pizza thuishoort.

Over de oorsprong van de pizza Hawaii is veel gesteggel. Volgens het Canadese Food Network was de uitvinder van de pizza de Canadese Kok Sam Panopoulos. Hij zou de eerste zijn geweest die in 1962 ananas op een pizza serveerde in het Satellite Restaurant in de stad Chatham-Kent.

,,Ik had simpelweg nog wat ananas over. Dat legde ik op de pizza en deelde ik met mijn klanten, die het erg lekker vonden. Toen hebben we het op ons menu gezet. Wij waren een lange tijd het enige restaurant", aldus de kok.

Anderen claimen dat de pizza slechts een variant is van de in Duitsland zeer populaire Toast Hawaii, een tosti kaas met ham, ananas en een gekonfijte kers. De sandwich werd gepopulariseerd door de eerste Duitse tv-kok Clemens Wilmenrod in 1955, volgens de Frankfurter Rundschau.

Volledig scherm Pizza met ananas, ook wel pizza Hawaii genoemd. © Shutterstock Volgens Simon Giaccotto van het Apeldoornse cateringbedrijf Viva la Pizza en de schrijver van de aankomende Pizzabijbel is de daadwerkelijke oorsprong van de pizza Hawaii echter bijna niet te achterhalen. ,,Zelfs in Noord-Italië dook het recept voor pizza Hawaii op in de Italiaanse literatuur. En op Wikipedia wordt geclaimd dat het een Nederlandse uitvinding is."



Tradities

Hoe dan ook heeft de ananaspizza geen wortels in Italië, het moederland der pizza's. De pizza ontstond in 1889 in Napels als streetfood, maar nam over de hele wereld zijn vlucht. ,,De pizza is van ons allemaal geworden. Ieder land heeft er zijn eigen draai aan gegeven en elke cultuur heeft er zijn eigen gewoonten in gestopt. Maar als Italiaan gooi je er gewoon geen ananas op", zegt Giaccotto.

Quote Het gaat tegen alle tradities van het pizzabakken in. Anomien ,,Je ziet hem in Italië nooit op de kaart", zegt de Italiaanse Sarena Solari, winnares van Heel Holland Bakt die niet heel gelukkig van deze pizza wordt. ,,Misschien omdat ik de smaak niet gewend bent, maar de pizza verbieden gaat me te ver. Hij is echt populair. Zolang het maar niet ten koste gaat van klassieke, traditionele Italiaanse gerechten."



Een docente van de opleiding tot pizzaiolo bij Pinsa's Cooking School in Amsterdam heeft ook niets met de pizza Hawaii. ,,Het gaat tegen alle tradities van het pizzabakken in. Ananas hoort thuis op een dessert pizza, met allerlei verschillende soorten fruit en chocolade. Maar het blijft een kwestie van smaak."

Populair