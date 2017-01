Getuige aanslag Istanbul: Ik zag mensen rond mij doodvallen

Kir was net aangekomen in de nachtclub in Istanboel met enkele vrienden toen de hel losbarstte. ,,We waren er net tien minuten en hadden net drank gehaald toen ik ineens schoten van een kalasjnikov hoorde. Er werd de hele tijd geschoten, ik zag mensen doodvallen", vertelt hij.



De dader schoot minutenlang in het rond, waardoor minstens 39 doden vielen. ,,Ik heb één man gezien met een kalasjnikov. Ik stond net aan de ingang toen er werd geschoten", aldus Kir.



Kir zelf kon wegvluchten met enkele veiligheidsmensen. Zijn vrienden raakten lichtgewond in de paniekerige massa, maar stellen het al bij al goed. Fatih is wel sterk onder de indruk. ,,De mensen waren... Het was echt een ramp gisteren", klinkt het.