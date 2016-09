Gevaarlijk virus duikt op in Spanje na tekenbeet

Virale hemorragische koorts Krim-Congo komt gewoonlijk voor in Afrika, de Balkanlanden, het Midden-Oosten en sommige delen van Azië. De ziekte wordt veroorzaakt door een beet van een besmette teek. Wie de ziekte oploopt, heeft zo'n 30 procent kans om te overlijden. Volgens de Spaanse autoriteiten is het echter de eerste keer dat het virus in een West-Europees land opduikt na een tekenbeet.



De 62-jarige man, die op 25 augustus overleed in een ziekenhuis in Madrid, liep het virus vermoedelijk op nadat hij door een teek werd gebeten tijdens een natuurwandeling in de regio Castilla-Léon. Zo'n tweehonderd mensen die met de zieke Spanjaard in contact kwamen worden nu nauwlettend in de gaten gehouden. De besmette verpleegkundige is in stabiele toestand, en ligt in isolatie in een Madrids ziekenhuis.



Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen de meeste mensen het Krim-Congovirus op door besmette teken of door contact met bloed van besmette dieren. Er is geen vaccin beschikbaar voor dieren. Het virus kan zich ook verspreiden van mens op mens door contact met bloed of andere lichaamssappen. Vooral medisch personeel loopt gevaar.



Het virus dankt zijn naam aan de eerste ontdekking in de Krim in 1944. Later werd de ziekte herkend in Congo in 1969. Volgens het Nederlandse RIVM leiden de meeste infecties tot een acuut ernstig ziektebeeld met onder meer koorts en spierpijn. In 2011 werd het virus ontdekt in teken in Spanje maar het is voor het eerst dat er een menselijke besmetting is opgedoken.