Gevaarlijke terrorist met meldplicht toch spoorloos verdwenen

In 2006 werd Benahmed (nu 42) tot 10 jaar cel veroordeeld als leider van een terroristische groep die aanslagen plande in Parijs. In Algerije stond hem hiervoor de doodstraf te wachten, waardoor het Europees Hof voor de Mensenrechten zijn uitlevering verhinderde.



Na zijn vrijlating in 2011 kreeg Benahmed huisarrest. Hij verbleef sindsdien in verschillende Franse departementen. Zijn laatste verblijfplaats was in het stadje Evron in de Mayenne. Hij kreeg een verbod om de gemeente te verlaten en moest zich elke dag melden op het politiekantoor. Donderdagmorgen was Benahmed echter nergens te bekennen.



Nooit berouw

Na de vaststelling van zijn verdwijning werd het stadje twee uur compleet afgesloten. Zijn appartement werd doorzocht, maar daar werd niets gevonden in verband met zijn verdwijning. De autoriteiten zijn het spoor bijster.



Ook vorig jaar hield Benahmed zich al een keer niet aan de afspraken, wat hem op vier maanden celstraf kwam te staan. De man toonde nooit berouw en bleef anti-Franse gevoelens koesteren.