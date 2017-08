Gevangen atleet Oscar Pistorius naar ziekenhuis gebracht

Laatste gijzelaar ontvoering Mali vrijgelaten

14:31 De Zuid-Afrikaan die in 2011 in Mali samen met de Nederlander Sjaak Rijke werd ontvoerd, is weer vrij. De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Maite Nkoana-Mashabane maakte vandaag bekend dat Stephen McGowan veilig thuis is.