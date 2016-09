Gevangene VS mag na 36 jaar eindelijk isoleercel uit

Volgens zijn advocaat ziet Johnson erg uit naar een ontmoeting met zijn medegevangenen. Ook wil hij graag onderwijs gaan volgen. 'Er was geen enkele legitieme basis meer om hem nog langer in de isoleer te laten', aldus zijn raadsman, Bret Grote.



De komende week moet er op last van de rechter een plan worden uitgewerkt hoe de man na zo'n lange tijd in eenzame opsluiting de komende maanden weer succesvol kan integreren met de andere gevangenen.



Levenslang voor moord

Johnson zit sinds 1970 een levenslange gevangenisstraf uit wegens moord. Hij ondernam diverse ontsnappingspogingen waarbij hij één keer zelfs een bewaker overmeesterde en vastbond. Dat deed hem in de isoleercel belanden.



De afgelopen 25 jaar zou hij zich echter als een modelgevangene hebben gedragen. Hoe dat zal zijn als hij na 36 jaar weer onder de mensen komt, is nog maar de vraag. Johnson mocht in al die jaren slechts één uurtje per dag oefeningen doen in een grote kooi. En drie keer in de week mocht hij geboeid douchen. In zijn cel brandt 24 uur per dag licht.



De laatste jaren worden steeds vaker kanttekeningen geplaatst bij het langdurig in isolatie plaatsen van gevangenen in de VS. Vorig jaar zaten zeker 80.000 gevangenen in een bepaalde vorm van isolatie.