Gevangenen Guantanamo aangekomen in Riyadh

Video BBC onder vuur en op voetstuk door IS-parodie

20:42 Een opvallende sketchshow van de BBC met de parodienaam 'The Real Housewives of ISIS' maakt heel wat tongen los. In het veelbesproken satirische stukje komedie gunnen enkele modebewuste jihadivrouwen de kijker een blik in hun leven als vrouw van IS-terroristen. De meningen over het nieuwe programma zijn erg verdeeld.