Gevluchte Argentijnse majoor gevonden in kofferbak

De 66-jarige Jorge Olivera was al 3,5 jaar op de vlucht nadat hij was veroordeeld voor ontvoering en moord op tientallen mensen tijdens de militaire dictatuur in Argentinië (1976-1983).



Olivera werd in juli 2013 tot levenslang veroordeeld. Drie weken na dat vonnis, ontsnapte hij uit een militair ziekenhuis in Buenos Aires. Aan zijn vlucht kwam vandaag een einde.



De ex-majoor werkte na de val van het militaire regime als advocaat. Hij stond onder andere de Duitse oorlogsmisdadiger Erich Priebke bij die jarenlang ongemoeid in Argentinië woonde.