'Moeder Julian negeerde pijn en smeekte om haar zoon'

Bakkali was donderdag aan het werk in zijn apotheek aan de Ramblas toen hij plotseling een harde knal hoorde. Mensen stormden in paniek en schreeuwend zijn zaak binnen. Een paar minuten later kwam een politieagent met de gewonde Australische in zijn armen. Hij legde haar op de grond naast een andere gewonde vrouw. Bakkali bleef bij Jumarie Cadman tot een dokter kwam. ,,Ik zat naast haar en probeerde haar te kalmeren', vertelt hij aan het Australische News.com.au .

Doodsbang

Jumarie ligt nog steeds in een ziekenhuis in Barcelona. Julian was met zijn moeder in Spanje voor een bruiloft van vrienden. Het ventje woonde de afgelopen drie jaar in Sydney. Zijn lot is nog steeds ongewis. Foto’s van vlak na de aanval tonen een jongetje – waarvan wordt vermoed dat het Julian is – liggend midden op de Ramblas vlakbij de apotheek. De toerist Harry Athwal zit voorovergebogen bij het ventje. ,,Ik streelde zijn haar en bleef bij hem. Ik kon hem niet achterlaten midden op de weg'', zo vertelde hij eerder aan The Mirror. Julians vader is inmiddels onderweg vanuit Australië naar Spanje. Niet wetende of zijn zoon nog in leven is.