Tientallen doden bij aanslag op nachtclub in Istanbul

Volgens de gouverneur van Istanbul was er één schutter en gaat het om een terroristische aanslag. NTV meldt dat speciale politie-eenheden en explosieventeams de club nog doorzoeken. Het is niet duidelijk waar de dader is. Volgens de Turkse zender waren er 500 tot 600 mensen aanwezig toen de aanval plaatsvond.



Gouverneur Vasip Sahin zegt dat de man eerst buiten de discotheek een politieagent neerschoot voor hij naar binnen ging. Volgens lokale media had de man zich verkleed als kerstman. In de discotheek vond een nieuwjaarsfeest plaats. Het Frans persbureau AFP meldt dat bezoekers van het feest de rivier de Bosporus indoken om aan de schutter te ontkomen. Nachtclub en restaurant Reina ligt aan het water en is één van de populairste plekken om uit te gaan in Istanbul. De waterpolitie is nog op zoek naar de mensen die het water in sprongen.



In het gebied rond de club is het volgens verschillende media druk met gepantserde politiewagens en ambulances. De nachtclub ligt in de wijk Ortakoy. Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen. In Istanbul en in de hoofdstad Ankara werden in 2016 verschillende aanslagen gepleegd door Islamitische Staat (IS) en Koerdische rebellen. Daarbij kwamen meer dan 180 mensen om het leven.