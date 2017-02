Google beschuldigt Uber van stelen technologie zelfrijdende auto

Steve Bannon: President Trump zal alle beloften nakomen

23 februari De Amerikaanse president Donald Trump zal al zijn verkiezingsbeloftes zo snel mogelijk nakomen. Dat is de stellige overtuiging van Trumps belangrijkste strateeg Steve Bannon. Hij zei dat vandaag in het bijzijn van Reince Priebus, de stafchef van het Witte Huis, tijdens de bijeenkomst van conservatieve activisten (CPAC) in Washington. Dat was live te volgen via onder meer de Washington Post.